A股快報：兩市穩升　豬肉概念股炒高

內地股市穩升，滬綜指半日升19點或0.68%，報2,834點，高位曾升0.78%，見2,837點；深成指漲97點或1.09%，報9,107點；創業板指升21點或1.37%，報1,577點。



板塊方面，農林牧漁及食品股漲2%；酒店旅遊、釀酒、家具、傳媒娛樂及有色金屬股升1%。惟化纖股逆市報跌。



豬肉概念股炒高，益生股份升逾5%；唐人神、得利斯、聖農發展及牧原股份升2至4%。截至8月15日止，中國生豬平均價格達每公斤22元人民幣(下同)，超過2016年高位21.23元。



華為概念股升幅顯著，武漢凡谷漲停；麥捷科技升逾7%。華為首款5G手機Mate 20 X 5G周五(16日)正式開售，預約量早前已突破100萬部。



青島啤酒上半年淨利潤按年增長25.21%，至16.31億元，股價漲停。其他啤酒股亦向好，重慶啤酒及燕京啤酒升逾6%。



蘇寧易購漲逾5%，公司擬回購10億至20億元的股份，料佔總股本約1.43%，每股回購價不逾15元。



科創板股份以嘉元科技漲逾7%表現最佳；微芯生物跌逾2%跌幅較大。





【09:26】A股快報：船舶製造股做好 石油股弱勢

滬深三大指數升跌不一。滬綜指僅高開1點或0.06%，報2,817點；深成指低開2點或0.03%，報9,007點；創業板指低開1點或0.07%，報1,554點。



板塊方面，船舶製造股升逾2%；家具及綜合行業升逾1%；金融、次迎股、釀酒及有色金屬股靠穩。紡織、化纖、印刷包裝及石油股下跌。



科創板股份中，容百科技、瀚川智能、天宜上佳高開3%升幅較大，微芯生物低開0.9%表現最差。



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