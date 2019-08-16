【即市分析】房託基金反彈　應該加注定清貨？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰及香港政治事件未明朗之際，美國長短債息倒掛(十年與兩年債)，引發市場對美國經濟衰退的憂慮，並增加投資者對美國減息速度加快之預期，間接推動資金重新流入房地產信託基金(REITs)。(房產基金板塊追蹤：https://bit.ly/2HjJFU6 )



從基本面睇，若然美國經濟真係陷入衰退，加上中美貿易戰影響下，市場避險意識增加，確實會流入較穩陣資產，但可惜近幾年炒低息環境及經濟增長放緩下，REITs已炒作多時，估值並不便宜。近期港股下跌，見資金開始減持REITs，可見其避險功能已不如前。



不過，仍有大行睇好個別房託基金。大行美銀美林最新報告指，基於香港經濟前景轉弱，決定下調對地產股每股資產淨值預測，但就上調領展房產基金(00823)評級至「買入」，惟將其目標價下調至96元，以反映業務可抵抗經濟衰退，兼且潛在回購等利好因素。



走勢上，領展基金價格早前多次挑戰100元關不果後，7月尾失守95元支持，10日及20日線先後跌穿50日及100日線，MACD熊叉持續，雖然14日RSI有反彈迹象，但中線轉勢向下大勢已成，未來即使能夠反彈，但90及100元阻力不輕，故只宜逢高沽出，不建議撈貨或溝貨。



另外，陽光房地產基金(00435)昨日同樣反彈，惟中線走勢同樣弱到爆，現價已失守全部主要平均線，值博率唔大，同樣只宜逢高減磅。置富產業信託(00778)短期有機會下試9元關承接，一旦失守，宜嚴守止蝕。

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