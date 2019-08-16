【大行報告】示威活動如緩和　花旗料呢個行業股價好快反彈...

花旗發表報告稱，如果香港示威活動緩和，新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)等地產發展商的股價可能反彈。



該行分析師Ken Yeung指出，香港持續的示威活動在短時間內遏抑了居民住宅購買需求，一旦政局趨向穩定，預計交易量將從近期低位回升，在1至2個月內推動香港住房價格恢復上升趨勢。



花旗指出，至於高端零售業地段可能有不錯的反彈，但不會恢復至之前的高位；預計零售貨值按年下跌幅度將由雙位數百分比，回升至中低個位數水平。另外，由於中美貿易戰和經濟增長前景低迷影響，即使示威活動結束，商業用地需求將保持疲弱，尤其是在中環地區。



該行對板塊喜好從高到低分別為居民住宅、零售、商業地產；首選股包括新鴻基地產、恒基地產、新世界發展。



新世界發展最新跌1%；恒基地產跌0.9%；新鴻基地產持平。



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