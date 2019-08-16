【即市分析】李寧半年績佳　挑戰新高

東方產經專欄作者司慕渢：近期恒指陷入調整期，由7月初高位下跌已逾3,500點，不過強勢股如李寧(02331)仍然逆市上升，再次驗證炒股唔炒市的真理。



李寧屬內需消費股，是內地體育用品行業的老大哥，近年透過創新產品、改善銷售渠道及營造品牌形象而成功轉型。公司早前公布上半年業績，期內按年大賺近2倍達7.94億元人民幣，料未來運營效率持續改善。



參考大行睇法，滙豐研究指李寧上半年業績強勁，反映市場穩定的趨勢及其經營效益提升，上調2019至2020年盈利預測34%至36%，料現價未完全反映正面因素，將目標價大幅提升至25.5元，維持「買入」評級。



股價走勢方面，李寧7月份曾營造圓頂向下之勢，一度下挫至17.66元，惟近日重拾升勢，現價報20元水平，企穩10天、20天線之上，料後市仍有動力再上，首站先睇23元。惟目前估值已高，只可小注博入，向下嚴守18元止蝕。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

