【午市重點睇】人民幣企7.0水平 油價反覆偏軟
●亞洲市，美匯指數微升至98.2；圓匯守106.2；歐元、英鎊續弱，分別企1.110及1.208。港匯報7.8417。在岸、離岸人民幣在7.0水平。金價續漲，見1,528美元，布油報58.76美元，紐油報55.12美元。道指期貨升158點。
●港股先跌後升，恒生指數半日漲204點或0.8%，報25,700點。https://bit.ly/2Z25z3u
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●【即市分析】
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●A股快報：滬深三大指數半日收市上揚，創業板指升幅逾1%。https://bit.ly/2MlAfL4
●亞洲股市：日股中段向上。https://bit.ly/2ZbFCCw
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●港元拆息︰1個月期拆息漲至2.26厘。
●人民幣中間價報7.0312，較上日開市價跌44點子，結束兩連升。
●人行逆回購800億元人民幣。
●渣打：人民幣跌穿七算後未見資金快速外流。
●公司業績：
-萬科置業海外半年少賺54%，不派中期息。
●新西蘭10年期債息創新低，日長債息亦創2016年低位。
●華為任正非：英國不會對華為說「不」。
●一年貶值12%！海璇開放戶948萬沽創該盤新低。
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