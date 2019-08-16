【午市重點睇】人民幣企7.0水平　油價反覆偏軟

2019年08月16日 12:03
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    ●亞洲市，美匯指數微升至98.2；圓匯守106.2；歐元、英鎊續弱，分別企1.110及1.208。港匯報7.8417。在岸、離岸人民幣在7.0水平。金價續漲，見1,528美元，布油報58.76美元，紐油報55.12美元。道指期貨升158點。

    ●港股先跌後升，恒生指數半日漲204點或0.8%，報25,700點。https://bit.ly/2Z25z3u
    -異動板塊：內需股成資金避難所？蒙牛統一齊飆。
    -異動股：冠轈破頂後急挫兩成，上市以來累升10倍。
    -澳優否認沽空機構指控，股份今早復牌。
    -滙豐回購510萬股，涉資約3,027萬英鎊。
    -港股格局：李偉傑料好淡爭持。

    ●【即市分析】
    -李寧半年績佳，挑戰新高。https://bit.ly/33yKhOl
    -房託基金反彈，應該加注定清貨？https://bit.ly/2OUXZYC
    -比亞迪股份接近支持區。https://bit.ly/2H8LDG4

    ●A股快報：滬深三大指數半日收市上揚，創業板指升幅逾1%。https://bit.ly/2MlAfL4

    ●亞洲股市：日股中段向上。https://bit.ly/2ZbFCCw

    ●花旗料港第3季GDP按季收縮0.2%，陷技術性衰退。https://bit.ly/33Eeuf6
    -專業旅運：旅遊信心恢復得快，料可渡過難關。
    -【大行報告】示威活動如緩和，花旗料呢個行業股價好快反彈...

    ●港元拆息︰1個月期拆息漲至2.26厘。

    ●人民幣中間價報7.0312，較上日開市價跌44點子，結束兩連升。

    ●人行逆回購800億元人民幣。

    ●渣打：人民幣跌穿七算後未見資金快速外流。

    ●公司業績：
    -萬科置業海外半年少賺54%，不派中期息。

    ●新西蘭10年期債息創新低，日長債息亦創2016年低位。

    ●華為任正非：英國不會對華為說「不」。

    ●一年貶值12%！海璇開放戶948萬沽創該盤新低。

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