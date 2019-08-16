【午市重點睇】人民幣企7.0水平　油價反覆偏軟

●亞洲市，美匯指數微升至98.2；圓匯守106.2；歐元、英鎊續弱，分別企1.110及1.208。港匯報7.8417。在岸、離岸人民幣在7.0水平。金價續漲，見1,528美元，布油報58.76美元，紐油報55.12美元。道指期貨升158點。



●港股先跌後升，恒生指數半日漲204點或0.8%，報25,700點。https://bit.ly/2Z25z3u

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-澳優否認沽空機構指控，股份今早復牌。

-滙豐回購510萬股，涉資約3,027萬英鎊。

-港股格局：李偉傑料好淡爭持。



●【即市分析】

-李寧半年績佳，挑戰新高。https://bit.ly/33yKhOl

-房託基金反彈，應該加注定清貨？https://bit.ly/2OUXZYC

-比亞迪股份接近支持區。https://bit.ly/2H8LDG4



●A股快報：滬深三大指數半日收市上揚，創業板指升幅逾1%。https://bit.ly/2MlAfL4



●亞洲股市：日股中段向上。https://bit.ly/2ZbFCCw



●花旗料港第3季GDP按季收縮0.2%，陷技術性衰退。https://bit.ly/33Eeuf6

-專業旅運：旅遊信心恢復得快，料可渡過難關。

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●港元拆息︰1個月期拆息漲至2.26厘。



●人民幣中間價報7.0312，較上日開市價跌44點子，結束兩連升。



●人行逆回購800億元人民幣。



●渣打：人民幣跌穿七算後未見資金快速外流。



●公司業績：

-萬科置業海外半年少賺54%，不派中期息。



●新西蘭10年期債息創新低，日長債息亦創2016年低位。



●華為任正非：英國不會對華為說「不」。



●一年貶值12%！海璇開放戶948萬沽創該盤新低。



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