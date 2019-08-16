【瑞通推介】地產股反彈　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續觀望中美貿戰和經濟前景，美股隔晚走勢反覆，道指收報25,579點，升99點或0.39%。



恒指周四(15日)一度低見24,899點，逼近今年低位，之後獲買盤支持由跌轉升，收報25,495點，升193點或0.8%。周五(16日)早段好淡爭持，於25,500點附近水平上落。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近2,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,100萬元，反映投資者對後市走向看法存有分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,898點，而熊證街貨重貨區為收回價25,880至25,899點。



騰訊控股周三(14日)公布中期業績後，市場分析普遍認為欠缺驚喜，遭個別券商調低目標價，周四收市跌2.8%，險守330元關口，周五早段跌勢未止，跌約1%，曾低見326元，下一技術支持留意5月底見過的短期底位316.8元。周四其股價下跌，有超過6,800萬元淨流入其好倉，反映有資金博反彈；另有近6,800萬元淨流出其淡倉，反映持淡倉者沽貨獲利。



友邦保險下周五(23日)將公布業績，股價周四升約2%，以近全日高位74.8元收市，結束4日跌勢。周五早段變動不大，於75元下徘徊，續受制於10天線(約75.6元)。周四逾360萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾260萬元淨流出。



近期因香港示威浪潮而捱沽的本地地產股，周四集體出現報復式反彈，新鴻基地產周四收升4%，盤中曾高見113.5元，觸及10天線。股份周五早段再升逾3%，重返116元水平，暫企穩10天線。周四分別有52萬和17萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國恒大公布中期業績後持續走弱，已連跌6個交易日，期間累跌逾一成。股份周四曾低見17.32元，創52周低，其後跌幅隨市收窄，並以全日高位收市。周五早段續跌逾1%，回至17.5元水平附近。周四有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有63萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿10.2倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8倍。



友邦輕微價外、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿14.1倍。貼價、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿6.7倍。



新地輕微價外、中年期購證(22465)，行使價120.8元，2020年3月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中年期沽證(22467)，行使價105元，2020年3月到期，實際槓桿5.2倍。



恒大價外、中短期購證(19717)，行使價22.8元，2019年12月到期，實際槓桿6.9倍。



滙豐控股貼價、中年期沽證(22469)，行使價55元，2020年3月到期，實際槓桿6.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(52515)，收回價及行使價24,820點，槓桿比率36倍。



恒指熊證(53220)，收回價26,190點，槓桿比率28.1倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率21.7倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率11.2倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率12.5倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率9.5倍。



新地牛證(52876)，收回價105元，槓桿比率9.4倍。熊證(52877)，收回價125.2元，槓桿比率7.3倍。



滙豐熊證(53223)，收回價63.9元，槓桿比率5.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。