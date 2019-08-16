【專家樓評】蘇文豪：閱讀一手樓書有咩要注意？

上次談到《一手住宅物業銷售條例》實施後，買家於售樓書內關於發展項目外圍應多加留意的資料，這次跟大家談談有關發展項目內部的注意事項。



首先，是項目單位的面積。以往的售樓書一般載有單位建築面積，把項目一些公用地方(如樓梯、電梯大堂、會所等)面積也計算在內。條例實施後，發展商只須明確指明單位實用面積的大小，包括單位內部範圍的面積，以及露台、工作平台及陽台。當中亦會另外列出一些不計入實用面積的指明項目的面積，如空調機房、窗台、花園、車位等，以免誤導買家把這類不可作居住用途的項目計入單位實用面積之內。



其次，是物業項目的平面圖。新規例下售樓書須清楚顯示物業單位內外部和其中各分隔室的尺寸及間隔厚度，讓買家能詳細清楚了解單位大小。買家應留意此尺寸屬未計及批盪、油漆及腳線等裝修的「清水」大小。牆身方面，所有單位內部的牆身、圍封外牆，以及毗連樓宇公用部分的牆身都會計入單位實用面積之內；而與相鄰單位之間的分間牆，則從牆壁中間開始量度。條例實施前的平面圖，尺寸一般只簡單標示於項目旁側，單位內部各分隔室的尺寸及間隔厚度則欠奉，使買家較難準確得知單位的實際大小。



除此之外，新條例亦要求發展商提供物業公契的摘要，清楚列出各個住宅物業所佔不可分割的業權份數、物業管理公司的委任年期，以及管理費用的計算方法等。



再次提醒買家書內資料可能隨時間而更改，發展商須就當中內容每三個月更新一次。



以上資料並未包含條例全部要點，如有需要，市民可到一手住宅物業銷售監管局的網頁查詢。



普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪



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