【大行報告】多家券商齊降目標價　聯想逆市受壓

聯想集團(00992)日前公布截至6月底止首季業績，純利按年升1.1倍至1.62億美元。績後多間大行發表報告，對其看法普遍偏淡，該股周四(16日)連續兩日向下，現跌升0.1%報5.63港元。



摩根士丹利報告指，聯想股價近月受壓，或因宏觀風險而起，在宏觀環境沒有改善，以及盈利沒有明顯提升的背景下，預期其股價難以跑贏大市。故將其目標價由7元降至6元，維持「與大市同步」的投資評級。



另外，中金報告亦指，預計在第3季度新產品發布前，聯想手機業務仍面臨增長壓力；而數據中心業務亦面臨暫時性的挑戰，故下調其2020年及2021年收入預測1.4%及1.5%，目標價下調17.3%至6.2元。



至於瑞銀及瑞信分別予聯想「中性」評級，目標價分別下調至6.3元6.1元；而里昂、大和亦各下調其目標價至7.64元及6.5元，評級分別為「買入」及「跑贏大市」。



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