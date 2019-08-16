【高盛推介】資金趁低吸納騰訊好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(15日)跌約2.8%，周五(16日)早段繼續下跌，低見326元。



該公司周三(14日)收市後公布中期業績，至今年6月底，期內純利513.46億元人民幣，按年升24.76%，接近預期上限。按非通用會計準則純利444.55億元人民幣，按年升16.9%，預合市場預期。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,230萬元，當中周四資金在騰訊公布業績後，吸引約4,560萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。此外，近期資金亦追捧牛證，過去13個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約2,270萬元。



投資者如趁騰訊股價回調時部署好倉，短期貼價的認購證選擇可留意價外幅度約2%的購證(19354)，行使價335.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿14.8倍，短期、貼價兼高槓桿。



以及可留意價外幅度約6%，年期約3個月的騰訊購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿10.5倍，行使價325至360元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



投資者如計劃部署牛證，可留意受市場歡迎條款的騰訊牛證(51074)，收回價310.18元，行使價307.68元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，受歡迎條款遠牛。



以及可留意收回價稍近的騰訊牛證(63777)，收回價316.18元，行使價313.68元，換股比率100，槓桿比率19.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署熊證，可留意市少數的貼價騰訊熊證(52951)，收回價345.88元，行使價348.38元，換股比率100，槓桿比率15.7倍。



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