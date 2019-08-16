京信通信：將提高通訊系統軟件研發開支比重

以基站天線為主打的電訊設備生產商京信通信(02342)周四(15日)公布今年上半年業績。主席霍東齡表示，主要由電訊商深化4G網絡覆蓋方面的需求推動，這與他們公布的資本開支計劃脗合，由於公司有適合產品供應，可謂「正中下懷」，預期有關需求下半年仍會持續。即使5G在今年收入佔比不會很大，但到了2020至2023年的5G投資高峰期會顯現出來。



總裁徐慧俊強調，內地未來幾年是4G與5G並行發展，5G不是排除4G，而是延伸發展，因此增長應該是兩者一齊推動。他指出，電訊商將來依然會投資強化4G網絡，而且目前5G網絡之發展依然面對挑戰，因此他們不會像過去僅用2、3年時間就建成全國性的4G網絡，5G投資周期會較為平緩，為時較長。京信收入來自4G的比重不會很低，5G的則會慢慢提升。



首席財務官張飛虎比喻，「短期5G主要都係熱點，比如金鐘、中環咁樣就OK，但5G(建設成本)好貴，內地農村及較低線城市依然要用4G做較大範圍嘅覆蓋」。



霍東齡謂，儘管現在很難預測今年有多少確實是5G的訂單，但「唔使急，我哋依家4G仲食得咁開心，咁食住先囉」，對公司未來盈利增長有信心。



至於公司上半年錄得來自中國移動(00941)和中國聯通(00762)的收入有顯著上升，但唯獨中國電信(00728)方面收入按年大減約32%，徐慧俊解釋，這是因為中電信期內減少4G相關的投資，天線採購壓縮得頗多，但強調公司與中電信的關係依然良好，下半年來自對方的生意相信會復甦。



京信今年上半年研發開支按年增長24.6%至1.76億元，佔收入比重按年升0.74個百分點至6.42%，大致符合張飛虎5月接受《東網》訪問時提過6至6.5%的指引。張表示，將來通訊系統軟件方面在研發開支的比重會有所提高，但研發開支佔收入比重會控制在6%範圍。



中興通訊(00763)前首席技術官、去年中過檔京信的徐慧俊表示，就算市場5G大規模訂單還未到來，但京信已經在濾波器和室內分布眾多產品做好部署，日後會密切關注電訊商的發展需求，就像把已有天線綜合，讓電訊商騰出空間設置5G基站。



京信今年恢復派發中期息，派息比率約為三成。霍東齡稱，京信如果錄得盈利，而且期內有現金流支持就會派息，比率「大致都係咁嘅水平」。

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