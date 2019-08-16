京信通信：主席指接班事宜順其自然

京信通信(02342)於今年3月22日，即公司公布去年全年業績後翌日，委任主席霍東齡的千金霍欣茹為執行董事。當時通告顯示，霍欣茹大學本科是在英國帝國理工學院修讀電子電機工程，碩士則是在美國史丹福大學主攻數字訊號處理，現時是總裁助理兼京信國際總裁。



被問到接班事宜，霍東齡笑言「順其自然啦！接唔接班唔係我講算㗎嘛，你個仔都未必聽你話啦。更重要係管理團隊。(想佢喺marketing度歷練多啲？)唔知啊，依個睇佢。」



京信今年上半年錄得海外業務收入按年下跌逾27%。首席執行官張飛虎解釋，原因是公司去年同期在印度接獲一份「好好嘅訂單」，推高去年上半年的基數，但當地4G網絡建設需求今年有所放緩。如撇除去年印度的貢獻，其實京信上半年海外業務收入有約10%增長，預期下半年印度需求會有所恢復。



總裁徐慧俊則表示，海外業務會聚焦重點國家和重點電訊商，並建立長期全面合作關係，如歐洲和亞太區人口多、經濟較發達或者網絡建設投資規模較大的國家；電訊商則主攻市佔率較高、尤其是跨國公司，如Vodafone和西班牙電訊(Telefonica)。



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