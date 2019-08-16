長實鳳園地皮申建5幢住宅大廈　涉1462伙

長實集團(01113)就大埔鳳園一幅綜合發展區地皮，向城規會申請發展作為住宅(乙類)。



該地皮為大埔市地段第183號A分段第1小分段(部分)及丈量約份第11約多幅地段和毗連政府土地，坐落於嵐山以南，申請以地積比率5倍發展。該地盤面積約149,837方呎，將興建5幢樓高28層至29層的住宅大廈，總樓面面積約749,188方呎，提供1,462個住宅單位。



該項目同時申請興建2幢樓高3層的獨立會所，面積不多於29,967方呎。項目提供196個私家車位及15個電單車位。



該項目申請人為Fantastic State Limited。據公司註冊處資料，該公司董事包括趙國雄及吳佳慶等。該批董事為長實集團高層人員。



申請人指出，上述申請項目地鄰近已發展的地區，並且能在最短時間內帶內帶來房屋發展，同時並不會令「綜合發展區」地帶內剩餘個別土地擁有人的利益和發展權受損。此外，由於申請地點擁有各類公共交通服務連接至大埔墟站，以及道路、排水和污水基礎設施的配套，故此用作發展住宅是合理及適當。



寶庭重建發展則就屯門藍地福亨村里「蚊型」住宅地，向城規會申請以地積比率0.54倍發展15幢三層高、並以兩排連屋佈局的住宅大廈，總樓面面積約10,159方呎，提供15個單位，項目設有25個私家車位。該項目另設有2幢兩層高的非住宅大廈，樓面面積約1,006方呎。



資料顯示，該公司於去年10月份以以8,319萬元投得上述地皮，每方呎樓面地價約8,188元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。