平保：科技業務收入貢獻料續升　回購不是常態項目

平安保險(02318)上半年純利增長68.1%，至976.76億元人民幣。平保首席財務官及總精算師姚波相信，公司未來金融業務可望保持強勁，科技業務的收入貢獻將繼續上升，儘管面對外圍眾多不確定性，仍有信心保持盈利穩定增長。



他表示，自去年批准回購計劃以來，平安保至今已回購50億元人民幣股份，未來會否繼續回購將取決於市場波動性及股價表現，亦要配合派息政策，又指回購不是常態項目。



近月資產市場轉趨波動，平保首席投資執行官陳德賢指出，儘管未來利率下行、經濟放緩，及企業信用風險上揚應該是大概率事件，不過內地貨幣環境保持寬鬆，信貸需求亦有所上升，會對投資保持積極心態。他指，近年公司的投資偏好已慢慢轉趨謹慎，有助穩定投資利潤，未來會改善大類資產投資配置，亦會進行作集中投資及研究投資新領域，例如基建項目等。



平保為滙豐控股(00005)的大股東，平保首席聯席執行官李源祥解釋，投資該行純粹出於財務投資目的，指平保對滙豐業務非常了解，滙豐為全球領先的銀行，營運狀況穩健，加上派息分紅可觀及穩定，符合平保的長期投資目標。

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