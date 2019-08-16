樓價UPDATES：二手交投淡靜　租市乍現新高

各區二手交投淡靜，不過市場錄不少租賃成交，個別呎租更創項目新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河逸濤灣春瑤軒1座中層C室，實用面積約738方呎，為三房一套連儲物房間隔，外望海景，終以1,780萬元成交，實用呎價約24,119元。



●鰂魚涌君豪峰本月至今錄得21宗租賃成交，自收樓以來錄得近50宗租賃成交，平均實用呎租約64.5元。該廈的高層M室，實用面積214方呎，開放式間隔，以1.6萬元租出，實用呎租74.8元創新高。



●小西灣藍灣半島5座低層H室，實用面積323方呎，一房間隔，業主以1.68萬元將單位租出，實用呎租52元。



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九龍區



●旺角寶豐大樓中層D室，實用面積約354方呎，採兩房間隔，設開放式廚房，以436萬元獲承接，實用呎價約12,316元。



●西九四小龍打破悶局，錄得本月首宗成交，長沙灣昇悅居2座高層G室，實用面積517方呎，採兩房間隔，以950萬元易手，實用呎價18,375元。



●鑽石山星河明居本月至今暫錄3宗租務成交，平均實用呎租約40元。屋苑B座高層2室，實用面積517方呎，三房改兩房間隔，獲新租客以2.37萬元承租，實用呎租46元，創屋苑歷史新高。



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新界區



●馬鞍山嵐岸2座頂層單位，實用面積約794方呎，為三房一套連儲物室間隔，外望海景。經雙方議價後，每月租金由2.6萬元減至2.34萬元，減租10%，實用呎租約29.5元。



●沙田花園城3期雅蕙苑中層A室，實用面積324方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價17,593元。



●馬灣珀麗灣19座低層D室，實用面積570方呎，兩房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租28元。



●荃灣荃威花園N座高層08室，實用面積536方呎，兩房間隔，叫價600萬元，近日減價20萬元，以580萬元沽出，實用呎價10,821元。



●元朗世宙3座高層D室，實用面積426方呎，兩房間隔，業主本月初以710萬元放盤，見社會氣氛緊張，樓市交投冷清，降價至680萬元，最終減至660萬元沽出單位，實用呎價15,493元。



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