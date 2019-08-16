修例風波：大鱷沽空港元　未來半年近六成機會觸及「7.9」

美國著名財經媒體彭博報道，受香港社會動盪日益嚴峻影響，掀起期權市場沽空港元潮，目前投機者正加碼對賭港元下跌。港元於未來6個月觸及7.9的機會，由7月底約14%，增至目前的57%。



不過，要港元跌穿7.85，似乎是難以做到的事，因香港外匯儲備高達4,485億美元，包括「國際大鱷」索羅斯於1998年亞洲金融風暴期間也攻不破！



報道指，期權交易員正加大力度沽空港元，令認沽期權(即賭跌)成本升至2016年以來最高，主要看淡港元弱見7.9水平，以引伸波幅計算，過去半個月時間，投機者押注港元低見7.9的機率大幅上升。不過，加拿大帝國商業銀行亞洲宏觀策略負責人Patrick Bennett表示，這是彩票居多，不會可能發生。



值得留意的是，沽港元遠期合約操作相當於目前先以平息借入港元，合約到期時再以遠期價格沽港元買回美元。由於港匯遠期合約價格計及港息的融資成本，故此交收價可以弱過7.85。



在2016年1月時，1年期美元兌港元外匯遠期合約溢價曾觸及7.9水平。周五(16日)港元遠期水平曾高見7.8605。

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