市場分析：2024年摺疊屏手機出貨量將達5000萬部

外媒報道，市場調研機構IHS Markit指出，摺疊屏手機出貨量將在2024年達到5,000萬部。但可以發現，目前市場上正式在銷售的摺疊屏手機是國產柔宇科技公司的FlexPai柔派一個品牌，這也是全球第一款摺疊屏手機，它於去年10月份發布。



此外，另外兩款備受關注的摺疊屏手機是三星Galaxy Fold和華為Mate X。三星Galaxy Fold發布會於今年2月份；但三星這款手機還未真正上市就出現屏幕隆起、閃屏、黑屏等問題，因此目前還處於預售狀態，據講最快下月推出重售。



至於華為的摺疊屏手機Mate X也在今年2月份發布，原本定於6月底開賣，但因為種種原因而延期。日前，華為方面消息指，該款手機要再推遲至今年11月才推出。



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