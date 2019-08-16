華爾街預言家：美元將瘋貶　債市觸發下次金融危機

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，美元將會大幅貶值，導致債市崩潰及引發下次金融危機，導火線不再是2007年的次按風暴，而是債市。



他表示，美國發動的貿易戰將會輸，問題是何時宣布投降，以及怎樣承認落敗，「我再重申，想不到我們能得到任何好的協議」。



對於經濟面臨衰退，很多人都促請聯儲局減息及重推量化寬鬆(QE)，惟Schiff警告，當市場上充斥資金時，QE不會再起任何效用。「目前全球都讓自身貨幣貶值，將產生更多通脹，之後會發生甚麼事？就是世界將淹沒在通脹的海洋中，黃金正走向火箭式上升。」



Schiff之所以被市場視為「華爾街預言家」，是他早於2006年警告美國樓市危機，惟他之後也發出了不少「誤警」。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。