25年前的今日　全球首部觸屏手機Simon誕生！

25年前的今天的8月16日，IBM研發出世界上第一部可觸屏流動電話Simon，同時這款設備也可以說是現代大屏智能手機的鼻祖。



IBM Simon個人通訊器由當時的IBM與南方貝爾合作研發，也是首款嘗試商用的智能手機。IBM Simon於1992年在內華達州拉斯維加斯舉行的通訊產業商業展COMDEX上首次與大家見面。



和目前智能手機的定位類似，IBM Simon融合了移動電話、呼叫器、個人數位助理與傳真機的功能，這款設備於1994年由南方貝爾以最初899美元的價格在美國15個州190個城市開售。



IBM Simon除了是一台流動電話外還擁有日曆、通訊錄、世界時鐘、計算器、記事本、電子郵件及遊戲等功能。IBM Simon沒有實體按鍵，消費者可採用觸屏的方式撥打電話或使用觸控筆來創建傳真與備忘錄，文字可透過屏幕上其獨特的預測式鍵盤或QWERTY鍵盤來輸入。



雖然IBM Simon十分超前地拋棄物理按鍵式設計在當時引起轟動，但受制於當時的科技水平，IBM Simon所採用的觸控交互方式觸屏操作仍不成熟，因此難以流行。



目前觸控屏已經成為幾乎所有電子產品採用的主流交互方式，但觸控屏真的能完全取代以物理按鍵為代表的實體交互嗎？



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