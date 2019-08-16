二手樓價指數挫0.11%　連跌3周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報188.22點，按周跌0.11%，連跌3周共0.64%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.19點，按周跌0.29%，連跌2周共0.53%。CCL(中小型單位)報188.59點，按周跌0.13%，連跌3周共0.46%。CCL(大型單位)報186.30點，按周升0.02%，連升2周共0.14%。四大整體指數向下調整，逐漸浮現。



CCL及CCL(中小型單位)同樣連跌3周，均是33周(即2018年12月)以來首現，樓價調整訊號浮現。近6周整體樓價走勢有回軟跡象，CCL首3周高企189點上下，後3周企穩188點水平。6周計，CCL及CCL(中小型單位)五跌一升，分別累跌1.19%及0.84%。CCL_Mass四跌二升，累跌0.73%。CCL(大型單位)三跌三升，累跌2.93%。



四區樓價指數二升二跌。九龍CCL_Mass報186.41點，按周跌1.18%，跌幅10周以來最大，終止5周連升，幾乎沒收了早前的升幅。新界西CCL_Mass報170.22點，按周跌0.88%，連跌2周共1.54%。港島CCL_Mass報197.37點，按周升0.62%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報199.07點，按周升0.89%，結束2周連跌。近6周，四區指數二跌二升出現三次，一跌三升有二次，三跌一升有一次。

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