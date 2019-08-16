【fb直播】好友出力托　港股喘穩？

港股周五(16日)再玩低位反彈！早段跌近200點，但隨後拗腰彈上！何解好友咁出力托住個市？皆因特朗普透露將與習近平通話，抑或只係技術性反彈？



花旗指，若香港示威活動緩和，部分香港地產股可能反彈。新地(00016)、恒地(00012)等即有反應！板塊似乎已見底？係時候可以吼吓？



另外，內需股亦見追捧，澳優(01717)否認沽空報告指控，復牌後股價一度急彈逾17%。青島啤酒(00168)業績勝預期，獲大行唱好，與華潤啤酒(00291)齊齊飆上，蒙牛(02319)更一度升半成，唔通內需股有得炒？



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