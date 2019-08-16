【市後重點睇】美匯呈強　道期漲逾170點

美匯指數呈強，高位曾見98.28；圓匯守106.1；歐元、英鎊分別企1.108及1.211。港匯報7.8402。在岸、離岸人民幣在7.0水平。金價回軟至1,514美元，布油報58.88美元，紐油在55.12美元。道指期貨升174點。



●市後關注點

-17:00 歐元區6月貿易盈餘

-20:30 美國7月新屋動工

-22:00 美國8月密歇根大學消費情緒指數初值



●港股先跌後回升，恒生指數全日漲238點或0.94%，報25,734點，整個星期計跌205點；地產股向好，新世界發展收市飆6.3%。https://bit.ly/2Z25z3u

-異動板塊：醫藥股受捧，石藥績前飆半成。

-平保：科技業務收入貢獻料續升，回購不是常態項目。

-華潤啤酒半年多賺24%，中期息12分。



●A股快報：滬綜指升8點，全周累漲1.7%。https://bit.ly/2MlAfL4



●亞洲股市：日股按周挫266點，澳股瀉逾2%。https://bit.ly/2ZbFCCw



●英國股市因交易系統故障未能開市，德國DAX指數升0.5%，報11,469點；法國CAC指數升0.35%，報5,255點。



●【股匯攻略】上證靠穏，能否帶動國指回升？https://bit.ly/2KCCBTZ



●【大師睇市】港股反彈浪上望28000點。https://bit.ly/2THNdUw



●【即市分析】

-港交所先行一步，可敲認購證。https://bit.ly/2KBvYB5

-陳蓓敏：長和估值現吸引力。https://bit.ly/2Zcr19Y



●華爾街預言家：美元將瘋貶，債市觸發下次金融危機。



●救經濟！泰國擬推規模逾73億美元刺激方案。



●高盛：料港第3季經濟收縮0.5%，降全年增幅至0.2%。



●「鱷王」又響警！美衰退風險增至40%，快爆貨幣戰。



●新興市場之父：全球爭相減息 股市或升到你唔信。



●新蒲崗及葵涌工廈擬放寬兩成地積比重建。



●二手樓價指數挫0.11%，連跌3周。



●8月未補價成交暫僅錄8宗，10個月來最少。



●社會不穩！豪廷峯錄撻租個案，以每月4.3萬再放租。



●長實鳳園地皮申建5幢住宅大廈，涉1462伙。



●【專家樓評】蘇文豪：閱讀一手樓書有咩要注意？



●叫價過千萬無人吼！昇悅居兩房戶減至950萬沽。

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