香港第二季GDP向下修訂至增長0.5%　經濟10年來最差

政府統計處公布，香港第二季本地生產總值(GDP)的修訂數字，期內GDP較上年同期實質僅輕微增長0.5%，低於原先公布的預估數字增長0.6%；亦較今年首季增幅0.6%有所放緩。



統計處在新聞稿中表示，香港經濟繼續面對顯著的下行壓力，今年上半年的經濟狀況是2009年衰退以來最弱。隨着環球經濟增長偏軟、美國與內地在貿易爭議及科技範疇的摩擦升溫，連帶亞洲的製造業和貿易活動放緩，外部需求在第二季收縮。



本地經濟氣氛受經濟狀況欠佳及各種不利因素影響，內部需求因而維持疲軟。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季擴張1.3%後，在第二季倒退0.4%。



私人消費開支在第二季按年僅實質輕微增長1.1%，反映在各種不利因素以及經濟前景轉差下，消費情緒維持審慎。與此同時，整體貨物出口在第二季進一步減弱，按年實質跌幅擴大至5.6%。



當局預期，消費和投資情緒將會繼續受經濟情況疲弱及不利因素增加所影響。近期的本地社會事件如若持續，將對訪港旅遊業及與消費相關的經濟活動構成重大干擾，進一步打擊經濟氣氛，甚至損害香港作為國際金融及商業中心的聲譽。



考慮到219年上半年0.5%的實際按年增長，表現遠遜預期，以及下行風險顯著，政府將今年全年實質GDP增長預測，由5月覆檢時的2至3%，下調至今輪覆檢的0至1%。



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