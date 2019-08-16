華潤啤酒：未有加價計劃　下半年續裁員

華潤啤酒(00291)執行董事兼首席執行官侯孝海在中期業績會上表示，集團今年4月完成收購喜力中國業務，目前整合順利，並超出預期，未來將整合速度再加快。



他指，是次收購取得喜力國際品牌資源及其中國的市場份額和銷售渠道。另外，目前集團旗下雪花品牌在中國高端市場的佔有率約15%，冀藉有關品牌在中國的銷售網絡推動喜力品牌的銷售，及高端化整合，並期望日後集團在中國高端市場的份額增至三分之一，追近甚至超過主要競爭對手。



加價方面，他表示，集團未有加價計劃，雖然原材料價格有所上升，但集團透過改善成本、中高端產品銷售提升等，已足夠抵消影響，並將推動中高檔產品提升均價。



他指，集團人手改善計劃將於今年底完成，下半年將繼續有裁員行動。至於產能優化5年計劃仍在進行，現時已關閉20多間廠房，形容目前「超目標完成」，而餘下3年仍會繼續減少不合格的產能。



他又提到，中美貿易戰及人民幣貶值對集團影響不大。



至於競爭對手百威亞太擱置在港上市計劃，侯孝海指，集團並沒有太關注相關新聞，因為不會影響集團雪花啤酒業務，但會對百威出售的資產保持高關注。



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