逾百年指標響警！只要道瓊斯運輸指數再微跌　美股有難

外國傳媒報道，已擁有逾百年歷史的「道氏理論」再次響起警號！道瓊斯運輸指數周四(16日)繼續遭到拋售，走勢上有機會步入熊市。一旦如此，大家更熟悉的道指有可能跟隨。



道瓊斯運輸指數繼周三(15日)冧306點或3%後，周四繼續跌，收報9,764點，跌77點或0.8%，只要再跌0.3%，就會跌穿5月31日收市的9,738點，形成「一浪低於一浪」走勢，為重要的熊市迹象。



事實上，該指數在5月31日造底後，7月16日曾反彈至10,794點，事後證明反彈浪見頂，惟浪頂低於4月24日的11,098點，已是熊市迹象，目前一旦「穿底」，熊市走勢就更明顯。



「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。雖然該理論不是100%準確，但回顧在2007年11月21日及1999年9月時，道瓊斯運輸指數皆是率先下跌，隨後道指陷入大熊市。



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