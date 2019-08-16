貿戰激化：鱷王估中國有機會動用「金融核武」攬炒

外國傳媒報道，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)警告，不能排除中國會動用「金融核武」，即大舉拋售美債，以便在中美貿易戰之中佔上風。他的觀點明顯與其他市場人士不同。



他說：「中美有債主與債仔的關係，不只是貿易關係，這可以是危險的事情。不能排除中國會大幅沽售美債。」



截至6月，雖然日本已超越中國，成為美國最大債主，惟中國仍持有大約1.11萬億美元的美國債券。



達利奧表示，很難預測中美貿易戰的下一步去向，雙方怎樣做都很難估計，一旦衝突加深，對全球每個經濟體都是「極端傷害」。他說：「我們擔心而且真實的是，對全球每個經濟體及營商環境都帶來逆轉及傷害，我認為中國是有機會作出攬炒的行為。」



他又說：「我不能講中美貿易戰誰處上風，但我認為，有少少驚的是，可以想像到全球經濟會受到連串傷害。」

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