港交所就擴大市調機制及優化開市前時段徵意見

香港交易所(00388)刊發諮詢文件，就優化證券市場開市前時段，以及建議擴大市場波動調節機制(市調機制)股份範圍徵收意見，諮詢期截至9月27日為止。



優化開市前時段方面，建議調整證券涵蓋範圍至所有股本證券及基金；加設隨機競價對盤；整個開市前時段容許輸入競價限價盤；容許價格不低於上日收市價的賣空盤。



另外，亦建議設立分兩個階段的價格限制，包括於輸入買賣盤時段，價格限制在上日收市價升跌15%；以及於不可取消時段及隨機對盤時段，加入第二階段的價格限制，價格限於輸入買賣盤時段結束時錄得的最高買入價與最低賣出價之間。



至於擴闊市調機制的建議，則包括將市調機制所涵蓋股票範圍，由恒指及國指數成分股逾80隻股票，擴大至恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股，股票總數近500隻；觸發界線分三層，上述三個恒生綜合指數成分股的觸發界線分別設定為5分鐘前最後一次成交價的升跌10%、升跌15%及升跌20%；及容許每隻市調機制股票於每個交易時段可被多次觸發。



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