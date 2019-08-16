【地產專題】筲箕灣上車　筍盤大檢閱

港島屬傳統商業核心區，享盡先天地理優勢，向來是不少人的夢想置業地點。惟該區樓價普遍較九龍及新界高，且上車盤源不多，若買家放眼筲箕灣區，其實仍有叫價低於「六球」的選擇。



筲箕灣配套完善，當中臨海的愛秩序灣公園，佔地2.2公頃，設有緩跑徑及人工湖。而該區向來亦是美食天堂，筲箕灣東大街就雲集多家人氣食肆。是次介紹兩個區內上車屋苑，包括新成中心及康華大廈，均屬屋苑式住宅，而且鄰近港鐵屬區內站，為入場門檻較低的選擇。



●新成中心：主打細戶 498萬起錶

由3幢大廈組成的新成中心，位於新安街8號，樓齡約36年。物業坐落港鐵筲箕灣及西灣河站之間，離兩個車站約七至八分鐘步程，共提供約475伙，單位實用面積約290餘至360多方呎，戶型一至兩房。



●現時放盤不足十個

美聯黎泳傑稱，屋苑現有不足10個放盤，入場盤為B座低層6室，實用面積297方呎，叫價498萬元，呎價16,768元。上述入場單位若以交吉放售，最多可承做八成樓按，首期99.6萬元。而以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約17,623元。假設買家為首置客，需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約11.2萬元。



資料顯示，項目C座低層7室，實用面積293方呎，以525萬元沽，呎價17,918元。而實用面積367方呎的B座低層4室，則以600萬元沽，呎價16,349元。



●康華大廈：共400伙 五分鐘搭港鐵

區內另一個上車盤則為康華大廈，該物業於1985年入伙，現時樓齡約34年，坐落於南康街18號，距離筲箕灣港鐵站只需約5分鐘步程。項目由兩座樓高25層大廈組成，提供約400個單位，實用面積介乎260至325方呎，全屬一房及兩房戶。



代理透露，該項目只有不足10個買賣放盤，入場單位為1座低層E室，實用面積260方呎，以539萬元放售，呎價20,731元。以該放盤單位計，首期最少要支付107.8萬元，最高貸款額為431.2萬元，首置買家需支付約12.1萬元從價印花稅。以供樓按揭息率約2.375厘，還款期二十五年計算，每月供款約19,074元。



據了解，該盤近日買賣成交不多，當中2座低層G室，實用面積300方呎，7月時以520萬元登記售出，呎價17,333元。而2座中層A室，則以601萬元沽出，以實用面積325方呎計，呎價18,492元。



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●區內半新樓月租達兩萬

筲箕灣近年有多個住宅新盤落成，由於提供有會所等配套設施，故即使一房戶月租亦要兩萬元左右。



位於筲箕灣道的形薈，由三座住宅組成，由於盤量較多，自今年入伙以來，租賃表現一直活躍。項目由於同戶型單位，亦提供不同面積，故月租亦有較大差距。如1B座低層F室，實用面積431方呎，獲專業人士以1.8萬元承租，呎租41.8元，租金已屬較親民。



該屋苑1A座中層B室，同屬一房間隔，但實用面積約469方呎較大。單位以2.4萬元放租約兩個月後，終獲外區人士以2.25萬元承租，呎租約48元。



區內另一個屋苑ISLAND RESIDENCE去年開始入伙，物業屬單幢式設計，租盤不多。近期一個高層Ｅ室，實用面積335方呎，屬一房設計，享開揚景觀，以2.17萬元租出，呎租64.8元。租客為專業人士，鍾情單位交通及配套完善，加上附近有海濱長廊，方便跑步，因而承租。



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