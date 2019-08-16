社會動盪添壓　政府料經濟短期難顯著反彈

本港第二季經濟按年輕微增長0.5%，較上季放緩0.1個百分點；全年經濟增長下調至0%至1%。政府經濟顧問歐錫熊在記者會上表示，本港上半年經濟絕大部分受外圍因素影響，而社會動盪加重本港經濟的影響，認為下半年經濟有下行壓力，但現時難言環球不明朗因素及社會動盪帶來的影響佔比。



他指，近期社會動盪對零售、餐飲、旅遊等行業已帶來影響，而訪港旅客人數在7月由升轉跌，旅遊業佔本港本地生產總值(GDP)約3.6%，如旅遊業重創，對GDP的影響會十分顯著。他引述零售業界預測7月及8月份會有雙位數字跌幅，認為零售情況接近2003年「沙士」時期低位。



他認為，香港經濟短期內難見明顯反彈，第三季有很大機會出現按季負增長，如連續兩季出現按季負增長，則可算是技術性衰退。



他提到，經濟情況差至「沙士」是值得憂慮，但坦言現時經濟狀況與當時有別，主要是2003年世界經濟增長約4%、本港出口表現強勁，惟現時是「雙重打擊」，需要面對出口弱、本港消費意慾低迷。



他又指，現時失業率2.8%，是20年來的低位。若零售業長期低迷，部分中小企或需要裁員。



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