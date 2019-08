全球負利率債升至近17萬億美元　投資者怎賺錢？

外國傳媒報道,由於擔心經濟衰退,投資者繼續避險,使全球負孳息率債券規模達到近17萬億美元,即「貼錢」買債。不過,將資金投入肯定「蝕」的資產未必是一件蠢事,要獲利總有辦法,惟十分需要精通金融市場運作及計算。



基本上,最簡單的辦法就是希望債券價格持續上漲(即債息更低),即所謂找一個更傻的投資者接貨。不過,也有一些更複雜的交易策略,例如借助互換市場或外匯遠期。以下是交易員在負利率世界中,可以賺錢的3種方式:



【1、「carry and roll」策略】

即使是在利率低於零的情況下,借入短期資金投入債息往往更高的長期債券,也是一種會帶來回報的策略。藉此實現最大回報的方法是使用「carry and roll」策略。



「carry」指的是所購債券的票面息,「roll」是債券沿着孳息率曲線滑向到期時,所能獲得的資本增值。



例如,在西班牙債券市場上,雖然期限高達8年的債息均為負值,但通過carry and roll策略,交易員仍能實現正回報。他們可以按照西班牙3個月回購利率(目前約-0.4厘)借入資金,然後買入10年期債券,通過carry與roll的結合,可以賺取3個月大約0.035厘的回報。



【2、外匯對沖】

從負債息債券中獲取回報的另一種辦法是通過外匯對沖。市場對美元需求上升,意味能獲得美元資金的投資者,可以歐洲和日本低於零的債息中獲得正回報。



通過3個月外匯遠期合約,借出美元換入日圓,可以收穫近2.6厘的年利率。然後,投資者可以把資金投入避險資產,例如日本的10年期債券(債息為-0.235厘),取得較10年期美債高約0.75厘的回報。



只要不是藉入歐元,同樣的做法可以從德國債券取得每年超過2.7厘的回報。如果把資金投入意大利債券,回報率會升至超過4厘。



【3、睇實債息曲線形狀】

關注債息曲線形狀對投資者來說也很關鍵。曲線變「陡峭」是借入短期資金投資長期品種的機會。



在日本,6個月日圓Libor利率為負0.05厘,而20年日圓互換利率為正0.11厘,高出0.16厘。相比之下,美國6個月美元Libor約2.03厘,20年互換利率僅為1.59厘,低約0.4厘。



美國曲線扁平最終可能會促使資金進入其他曲線更陡峭的市場,在負利率債券升至歷史新高之際,這只是交易員看上去,會變得更具創造性的方式之一。



