全球「負利率」恐快來臨！德10年債息殘見-0.72厘

市場繼續憂慮歐元區經濟陷困，尤其是「龍頭」德國第2季經濟按季收縮，只要今季再縮，就符合衰退定義。目前德國10年期國債孳息率跌至紀錄新低，報-0.72厘。由於歐央行指標利率為-0.4厘，反映市場已估計央行9月勢深化負利率。



事實上，德國10年期債息自2014年以來，就沒有超過1厘，當年亦是歐央行首次推行負利率的年份，反映在這5年裏，經濟只能繼續橫行，歐央行根本沒有加息的機會，負利率政策恐怕已證明難成功，未來勢續「負」。



另一邊廂，雖然美國10年期債息仍有大約1.5厘，但Monday Morning Macro指出，如果計入通脹，眼下的10年期債息其實是-1.21厘，為1960年代以來最低水平。



換言之，全球「負利率」恐怕是大勢所趨，投資者宜作長期準備。



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