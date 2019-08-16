科技商機：3D打印牛扒　錢途無限？

外媒報道，在一次3D打印人體器官的實驗過程中，意外地打印出牛扒來，亦因而衍生出巨大的科技商機。



加州大學柏克萊分校教授魯賓斯基博士主要研究方向包括生物醫學工程和生物科技中的熱量和質量傳遞，並擁有多項專利。而魯賓斯基想更進一步，打印出人體器官，以解決醫學上的需求，比如說腎臟打印。



為了實現這個理想，魯賓斯基花了多年心血潛心研究。然而意外地，他通過液氮冷凍技術一層一層打出了可以黏在一起的肉片。雖然這些肉細胞不能存活，打出來的肉片疊加起來卻和我們的可食用的肉，看上去沒甚麼區別。



然後，重點來了。可能是液氮冷凍技術打印起來的肉，讓魯賓斯基覺得和菜市場賣的肉似曾相識，他腦洞一開，決意轉戰食品市場！於是成立RS 3Dprint打印食品項目。



他發現，3D打印肉類的肉質入口即可溶化，打印出來的牛扒更可以滿足特殊病人的需要。據美國健康訪談調查表示，美國一年內估計有944萬成人有食物吞嚥問題。在這些患者中，大約28%的患者報告他們的吞嚥問題是中度到嚴重。



該研究得出結論，每25個成年人，就有一個有吞嚥問題。而這群患者中，只有一小部分人尋求外界幫助。也就是說在美國3.2億人口中，有上千萬人患有吞嚥困難，相當於每天超過3,800萬餐和每年130億餐。



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