樓價UPDATES︰泓景臺本月錄6宗租務交投

長沙灣泓景臺本月未聞買賣，但租務個案則錄約6宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔囍滙錄複式戶租務個案，上述單位為中低層G室，屬一房複式間隔，向西北望開揚市景，實用面積584方呎。業主以約3.5萬元放租約半個月，在零議價下租出，實用呎租59.9元。若以去年購入價約1,608萬元計，回報率約2.6厘。



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九龍區



●泓景臺5座極高層F室，實用面積663方呎，屬三房間隔，景觀開揚。單位原叫租約2.9萬元，議價後減1,000元，獲同區人士以2.8萬元承租，實用呎租42.2元。



●將軍澳居屋煜明苑A座中層14室，實用面積438方呎，獲同區換樓人士於第二市場以607萬元購入，實用呎價約13,858元。



●不少業主趁辣招期滿，紛紛出貨先行套現。牛頭角淘大花園O座中層7室，實用面285方呎，採一房間隔，外望樓景，議價後以520萬元成交，實用呎價18,246元。新買家為換樓人士，深信有危便有機，故決定承接自用。原業主於2016年以349萬元買入，期內帳面獲利171萬元，升幅約49%。



●將軍澳富麗花園1座低層D室兩房戶，實用面積420方呎，剛持貨滿3年，於本月即以630萬元放售。近日上車人士對單位有興趣，希望能承做八成按揭入市。而業主有感前景未明，決定把握機會套現，終減價5%或30萬元，以600萬元易手，實用呎價14,286元。



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新界區



●青衣翠怡花園本月僅錄一宗交投，屋苑10座高層G室，實用面積368方呎，採兩房間隔，享海景。原叫價675萬元放售，經議價後減價37萬元，成交價638萬元，實用呎價17,337元。項目現時約有15個放盤，叫價由580萬元起。



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