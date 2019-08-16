修例風波：滙豐、恒生、中銀提款服務正常

據報周五(16日)市民發起全城提款活動，引起銀行的現鈔供應量不足憂慮。滙豐銀行發言人表示，該行作為香港最大的銀行，一向備有足夠的現鈔儲備應付客戶的需求，致力確保銀行服務及香港金融體系運作正常。



該行強調，其港元鈔票供應正常，所有港元自動櫃員機服務亦運作如常，並正補充部分自動櫃員機的美元現鈔供應，指客戶如需提取美元現鈔，可暫時使用附近的自動櫃員機。



恒生銀行(00011)發行人亦表示，該行的自動櫃員機及分行服務周五運作正常，並已作出相應安排以應對客戶需要。中國銀行(香港)(02388)發言人則指，該行周五業務運作正常。



香港金融管理局發言人表示，根據銀行提供的最新資料，銀行運作維持正常，該局會繼續與銀行業界保持緊密聯繋，而香港銀行體系保持穩健，本地銀行資本雄厚，流動資金充裕，資產質素良好。



他又表示，金管局呼籲市民在表達意見時，尊重其他銀行客戶使用銀行服務的權利，避免影響銀行的運作。



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