「輪王」暑假帶囝囝經歷不平凡之旅

財金界人士今個暑假親子旅行會去邊度？好似瑞萬通博香港上市產品銷售部主管、有「輪王」之稱嘅翁世權(Simon)，連同太太及10歲囝囝去咗一次「不平凡之旅」！



話得不平凡，佢哋當然唔會去日韓台咁簡單，原來佢哋揀咗去南美洲國家秘魯玩番半個月，而行程最特別嘅係專程去咗當地位列世界七大奇迹之一嘅馬丘比丘(Machu Picchu)。



所謂讀萬卷書不如行萬里路，Simon話馬丘比丘係佢一直都好想去嘅地方嚟，今次順便帶囝囝見識吓、體驗吓當地嘅印加民族文化。結果，囝囝都覺得短短兩日一夜喺馬丘比丘嘅體驗好得意，比起平時帶佢去迪士尼、環球影城呢啲地方嘅感受好唔同。



馬丘比丘係南美印加帝國遺迹，屬於高海拔地區，所以喺個度網絡通訊都無咁方便，成日收唔到信號。所以無論自己定仔仔嗰幾日都玩少咗電話，亦唔使Check住有冇Message，感覺生活簡單啲咁話。因為冇得玩電話，仔仔選擇同當地小朋友踢吓波、交流吓，好快就適應當地生活。



Simon仲話，返嚟香港後會用番馬丘比丘嘅體驗提醒囝囝，唔一定得電子產品先可以提供娛樂，基本嘅遊戲，好似踢波咁，做吓運動都唔錯。



佢又同小編講，秘魯物價唔貴，普通餐廳幾十蚊港紙就可以一家三口食飽，好少少嘅餐廳才要幾百蚊港紙。基本上，秘魯食飯及交通費比起香港都叫做平。



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