貿戰激化：人幣去向「3大情景」　最傷的亞幣是...

外國傳媒報道，自人民幣兌每美元跌穿「7算」後，市場泛起貨幣戰憂慮，美銀美林就此發表報告，估計未來人民幣匯價的3種情況：



【情況一：全面貿易戰】

一旦中美仍然未能達成共識，美國在12月15日正式將中國餘下逾3,000億美元進口貨品開徵10%關稅的話，即反映雙方正式進入全面貿易戰，人民幣兌每美元料會再貶值10%，以抵銷相關影響。



【情況二：擺脫僵局】

如果中美雙方能擺脫全面開徵關稅的僵局，維持現狀，人民幣兌每美元料保持在現水平。



【情況三：接近達成貿易協議】

若雙方能向外界展示貿易戰接近完結，相信人民幣兌每美元會回升，惟幅度將相當有限。



其實，中美貿易戰怎樣發展下去，對人民幣的走勢來說，是公開的秘密，相信不少人也會認同上述的觀點。相反，受累最深的貨幣是南韓圜，因該國的出口極度倚賴中國及美國，彼此供應鏈密不可分，加上南韓又與日本發生貿易衝突，故任何貿易戰進展對韓圜也十分敏感。



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