財經評論：港經濟四面楚歌　陷衰退漸行漸近

香港先受外圍貿易戰之苦，再有內部社會事件衝擊，經濟可說四面楚歌，瀕臨衰退。本來貿易戰下全球經濟氣候轉差，此乃非戰之罪。但人算不如天算，為了一條修例工作，弄得社會撕裂，經濟陪葬！如今政府「派糖」，冀港人消氣，只可惜不足以補過。社會之本，「和則興、融則強」。面對深層次問題爆發，港府必須誠懇踏實、果斷高效地盡快重建穩定的經濟基礎。若繼續軍心大亂，試問又如何抗逆？



去年末季香港本地生產總值(GDP)增長開始放緩，今年首季未見改善。最新公布第2季GDP經修訂後增長僅0.5%，按季收縮0.4%。若第3季按季再錄得跌幅，將陷入技術性衰退。年初港府依然信心爆棚，維持全年經濟增長2至3%的預測，至近日才肯貼地，將全年經濟增長預測降至零至1%，再次證明港府高官後知後覺。



由於5月及9月美國陸續增加進口中國商品關稅，而單是貿易和金融已佔去香港GDP四成份額，顯見下半年的經濟下行壓力更大。事實上，單論外圍因素，政府就應要作好抗逆準備，偏偏一眾高官貫徹漫不經心的作風，直至6月因社會動盪，消費大受影響，旅遊零售重災，加劇經濟下滑危機，才急急「派糖」補救，在在反映政府管治水平之差劣，實在不堪入目。



在美國經濟出現衰退信號，美股大幅波動之下，美國已將部分原於9月份生效的進口中國商品關稅措施延遲至12月，似乎是要釋出善意。可特朗普的作風飄忽不定，兩強討價還價涉及長遠利益，相信年內都難立一紙協議。



環顧全球，中國經濟持續受壓；歐洲經濟萎縮，正部署再減息放水；美國經濟處復甦與衰退的轉折點，其他各主要央行亦紛紛減息為經濟托底。如此險峻的外部形勢之下，香港經濟陷入衰退的機會可想而知，年底的年關不容易過，明年的情況就更令人擔憂。外部大環境本來就不好應付，偏偏如今內鬥內耗激烈，嚇跑旅客和商家，香港已變得無險可守，情況極可能比2008年金融海嘯一役還要糟糕。



所謂「家和萬事興，家衰口不停」，如今香港必須先穩定內部形勢，否則百事難成。但如何能重拾「和諧」，值得深思。古人說，德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。回歸逾22年，物是人非事事休已到了極點，社會震盪是一個強烈的警號。繼續所託非人，經濟沉淪，人心漸行漸遠，只會將香港推向絕路！

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