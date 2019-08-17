星島發盈警　料中期錄虧損

星島新聞集團(01105)發盈利警告。公司發公告表示，根據現有資料，預期截至本年6月30日止六個月可能錄得股東應佔虧損。



公司解釋，業績或出現虧損主要由於環球地區政治不明朗及本港近日的抗議行動使經濟放緩，令報章廣告收益減少所致。該公司將於8月下旬公布中期業績。



公司股價周五(16日)逆市挫1.16%，收報0.85元，較2018年4月底盤中高位累積下跌近一成。若與2015年6月的盤中高位作比較，更累積下挫超過35%，並且長期在低位徘徊。



事實上，星島近年業績表現已出現倒退。2018年上半年純利大跌近九成八至只有47.7萬元，拖累全年純利按年下跌41.36%至2,424.3萬元。與此同時，去年全年收入亦較2017年同期減少5.3%至14.31億元，毛利按年萎縮7.98%至5.36億元。



星島2018年全年業績公告已預期，2019年前景充滿挑戰，全球經濟增長將在各種不明朗因素的影響下放緩。中國與美國之間的貿易緊張局勢及英國脫歐的結果存在多變數，均可能持續影響經濟、消費者情緒和廣告需求，這將對公司的表現產生不利影響。而傳統媒體和新媒體將繼續面臨激烈競爭。



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