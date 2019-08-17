東方日報B2：二手樓冧價成交七日18宗

本港整體經濟前景不樂觀，業主信心愈來愈弱，過去一周市場錄得至少18宗住宅物業劈至低價，甚至蝕讓離場個案。北角豪宅海璇一個早前已「蝕放」的開放式單位，最終以項目歷來新低價948萬元沽出，單計帳面約一年已輸約127.9萬元。同時，有投資者連環劈價沽出紅磡海逸豪園及黃埔花園單位。



業主「要錢唔要貨」心態愈見強烈，市場在短短五日，已出現3宗損手或扣稅後蝕讓個案。中原陳家鴻表示，上述海璇蝕讓單位為5A座高層F室，實用面積286方呎，早前叫價1,070萬元放盤，日前已大幅減至950萬元放售，終再減兩萬元落實成交，呎價33,147元。



是次售價為項目首度跌穿一千萬元大關，原業主於去年7月以約1,075.9萬元購入單位，是次轉售帳面虧蝕約11.9%。由於持貨僅逾一年，故另須繳付售價10%的額外印花稅，故合共損失超過220萬元。



而近日先後錄得業主扣稅後輸錢的個案。元朗映御1座中層L室開放式單位，內地業主早前以448萬元沽貨，雖然單位三年升值約85萬元，但扣除2016年買入時的三成辣稅，帳面要蝕近24萬元。



市場亦有不少放盤割價至低於市場水平出貨。市場消息指，上述投資者沽出的海逸豪園單位，為17座低層B室，實用面積1,101方呎，原叫價2,500萬元，勁劈300萬元或12%，以2,200萬元易手。較市價低約100萬元，呎價19,982元。



此外，上述業主同時削價一成，沽出黃埔花園2期9座中層F室，單位實用面積389方呎，上月初叫價788萬元，減價80萬元，以約708萬元售出，略低於市價，呎價18,201元。據了解，該投資者出貨決心強烈，現時仍持有屋苑兩個兩房戶，分別以785萬元及788萬元叫價放售。



新界區也出現恐慌拋售，市場消息透露，馬鞍山雅景臺3座高層B室，實用面積607方呎，數月前以800萬元放盤，同類單位4月時曾以806萬元成交。有代理指出，「原業主長期在內地工作，近排話好驚，好心急要出貨」，結果單位勁劈近100萬元，僅以703萬元售出，成為該盤今年最低價的三房單位，呎價11,582元。



資深投資者伍冠流稱，樓市走勢向下，自然有業主願意減價，盡快甩貨套現，而為了成交，即使有所損失也不能顧及太多，這是正常現象。而近日市場成交減少，睇樓客數量萎縮，他估計，整體樓價會有5%以上的跌幅。



事實上，市場氣氛差，同時拖累住宅租賃市場，連租客也受影響。中原林龍南表示，北角豪廷峯2座高層E室，實用面積790方呎，三房連套房間隔，早前獲內地客以每月40,000元承租，呎租50.6元。但社會持續不穩，租客打算讓子女回內地讀書，最後決定撻租，賠償一個月租金。



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