外媒：特朗普與大行高層討論對華關稅

外媒報道，美國股市在周三(8月14日)暴跌之際，美國總統特朗普與三間華爾街大行的行政總裁(CEO)通話，討論了包括貿易戰、聯儲局貨幣政策，以至香港、英國等其他地方的地緣政局問題。



與特朗普進行通話的包括摩根大通的戴蒙(Jamie Dimon)、花旗集團的高沛德(Michael Corbat)和美國銀行的Brian Moynihan。這個通話在美國財政部長與銀行高層的例會之後進行，大約歷時20分鐘。



對於貿易戰，三位CEO告訴總統特朗普，貿易戰正在撼動商界，對商業信心及資本支出都造成影響。特朗普對他們的看法表示尊重，但強調他喜歡關稅。



在全球問題上，他們討論了香港、巴基斯坦、墨西哥、印度、英國等地的地緣政治問題；並提及全球增長放慢及不確定性趨增。



另外，CEO們向特朗普指出，聯儲局減息25個點子，並沒有帶來大規模的資金流動，而特朗普則重申去年12月聯儲局不應加息。



市場擔心美國債息倒掛可能預示經濟衰退，美股道指在周三暴跌800點，創今年以來最大單日跌幅。

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