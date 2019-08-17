美股收市：道指上漲306點　惟全周累挫1.5%

市場消化對美國國債債息「倒掛」的憂慮，刺激美國股市周五大幅反彈，三大指數齊升逾1%。道指收報25,886點，升306點或1.2%；標指收報2,888點，升41點或1.44%；納指收報7,895點，升129點或1.67%。



不過，美股未能收復周初頹勢，全星期計，道指、標指、納指分別累跌1.56%、1.05%和0.79%。



美國10年期與2年期國債孳息率周五沒有出現「倒掛」，意味債息曲線暫時復歸正常。Capital Economics環球經濟學家Simon MacAdam表示，對於全球經濟而言，這次與以往美國債息倒掛的不同之處，在於聯儲局已開始放鬆貨幣政策。



他又指，這次債息倒掛未必是真正的經濟衰退信號。觀點與美國聯儲局前主席耶倫類同。



個股方面，晶片公司Nvidia上季收入及盈利齊升預期，股價周五收漲7.25%。農業機械生產商Deere & Co連續兩季調低全年業績預測，但股價仍上揚3.8%。



昔日道指成分股的通用電氣(GE)會計帳目遭質疑，股價周四大冧11%，創11年以來最傷。公司行政總裁卡普爾隨即反擊，指有關指控是純粹的造市行為，並大手吸納約值200萬美元股份。GE股價周五全日急升9.88%，收報8.79美元。



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