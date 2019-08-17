標普惠譽齊降阿根廷評級　料全年經濟萎縮最悲2.5%

評級機構標準普爾將阿根廷的長期外幣債務評級及長期本幣債務評級，同由由「B」降至「B-」，展望從穩定調整至負面。



標普預期，今年阿根廷國內生產總值(GDP)萎縮2.3%，先前預期為收縮1.6%。至於2020年的經濟增長預測，亦由2.2%削至0.5%。



阿根廷將進行總統大選，標普認為，該國面對非常複雜的經濟及金融環境，可能包括貨幣貶值、通脹升溫以及經濟衰退加深，於未來1年有三分之一機會再將其下調評級。



另外，另一評級機構惠譽亦下調阿根廷的長期外幣債務評級、長期發行人違約評級及長期本幣發行人違約評級，均由「B」降至「CCC」。認為8月11日阿根廷總統初選後的不確定性，加上嚴重收緊融資條件，以及預計宏觀經濟環境惡化，增加該國主權違約或重組的可能性。料該國2019年經濟由先前預測的萎縮1.7%，進一步收縮至2.5%。



近年已是新興市場「高危國」的阿根廷，政局再出現變數，偏向「民粹」的反對派候選人在初選以大比例獲勝，預示10月底正式決戰時，極有機會推翻現任政府，增加該國賴債風險。消息一出，阿根廷股匯債本周急瀉，股市曾暴挫逾38%；貨幣披索兌美元一度狂貶近37%，再創歷史新低；5年期國債信用違約掉期飆逾9厘。



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