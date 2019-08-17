1周10大驚奇：慘過大冧！全球進入「殭屍經濟」時代？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止，絕無事後孔明，至今仍未看到曙光！大家不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、全球5家企業 就有一家是「殭屍企業」】

其實，若以長遠角度來看，全球低息、甚至負利率，恐已令「殭屍經濟」展開，意味着經濟進入「不生不死」階段，這樣較2008年金融海嘯式直插更痛苦，並會加劇貧富懸殊，造成社會動盪惡性循環！



根據企業業績和財務數據庫Quick FactSet本周披露的數據顯示，檢視了全球2.6萬家除金融機構以外的主要企業，發現截至2018財年為止，連續3年無法以營業盈利抵銷償還成本的企業(即俗稱「殭屍企業」)高達5,300間，佔全部比例達兩成(即5家就有1家)；相比之下，2008財年時僅14%。除了比例增加，「殭屍企業」更遍布全球。



單計亞洲，「殭屍企業」以印度、中國內地、南韓，以及台灣最多，分別有617、431、371，以及327家。其中，以印度、印尼，以及南韓的「殭屍企業」增速最快，印度現有26%企業屬於「殭屍企業」。歐洲及美國的「殭屍企業」亦分別達1,439家及923家，美國「殭屍企業」佔比更達30%以上。



「殭屍企業」數量之所以增加，與各國推行貨幣寬鬆政策有關，極低息使企業更易獲得貸款，銀行為了做生意，質素較差的企業也能獲批，「債冚債」導致全球企業債務快速增加，早應執笠的不但沒有倒閉，反而負債更多。



由於目前全球央行又開始減息潮，恐讓「殭屍企業」情況更糟糕，只要經濟衰退，該些企業的收入更低，屆時即使低息也幫補不了。可以預見的是，「債冚債」是遲早爆煲的行為，使下次經濟災難更難解決。



【2、聯儲勢再劈息！美國湧現「殭屍消費者」】

除了「殭屍企業」，隨着美國聯儲局進入減息周期，9月勢再行動，令美國消費者借貸成本下降，無論是信用卡、樓按，以及其他貸款均受惠。



不過，美國消費者負債已創歷史新高，撇除最大額的樓按貸款，整體負債超過4萬億美元，此時此刻再減息，只會讓習慣「先使未來錢」的美國人負債更多、儲蓄率更低。



摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)警告，聯儲局「放水」只會對「殭屍消費者」帶來最大利益，一旦經濟陷入衰退，復原能力將是脆弱的。他解釋，「殭屍消費者」靠「債冚債」維持消費，只要就業及經濟情況逆轉，他們就會迅速賴債，情況恐一發不可收拾。



數據顯示，截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%；2018年美國聯儲局調查了1.2萬戶家庭，發現40%美國人難以在突如其來的情況下，拿出區區400美元(約3,120港元)應急，可能必須變賣一些資產或舉債，才能支付應急費用。這凸顯非常多美國人「冇錢剩」可能與債務沉重有關。



【3、「殭屍消費者」靠「加按」續命】

事實上，隨着聯儲局減息，當地抵押貸款利率跌至近3年低位，使住房再融資(即俗稱「加按」)申請數量上周大幅增長，意味着更低廉的借貸成本正幫助美國「殭屍消費者」，同時恐助長過度借貸，醞釀類似2007年次按風暴。



根據抵押貸款銀行家協會周三(14日)報告顯示，在截至8月9日當周，抵押貸款再融資量指標增長36.9%，至3年高位的2,742.9。其中，30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率下降至3.93厘，為2016年11月以來最低。



報告反映聯儲局減息有助支持樓市，因樓市連續6個季度一直拖累經濟擴張。值得留意的是，美國30年期國債孳息率本周曾跌穿2厘，屢創歷史新低，反映樓按成本再降，「殭屍消費者」更能透過「加按」續命。



【4、深圳商廈現「空」兆！部分地區空置率達50%】

講完美國，內地商廈則現「空」兆！內地傳媒本周報道，高力國際發表統計顯示，深圳的頂級商辦大樓目前空置率高達23%。第一太平戴維斯數據也顯示，2019年首季深圳高級商辦大樓，在沒有增加新供應的狀況下，空置率達18.2%，其中，前海空置率更高達50%。



業界透露，辦公室退租情況由去年下半年起不斷增加，成交率也低，有些可能空置長達半年。由於空置率上升，租金亦出現下調趨勢，有業主表示，手上物業等了4個月也租不出去，最後要大幅劈價25%才成功租出。



報道指，深圳商辦大樓空置率高，可能與中國政府近年加強監管網絡金融業有關。



【5、商廈「空」兆非偶然 貸款數據露端倪】

內地商廈現「空」兆，反映需求匱乏，貸款數據亦能印證。中國人民銀行周一(12日)公布，7月社會融資僅1.01萬億元人民幣，大幅低於6月的2.26萬億元人民幣，並低於市場預期1.63萬億元。



這意味着人民銀行「表外」(即透過人民銀行以外的借貸)，包括「影子銀行」在內的非正統融資渠道貸款正在收縮，原因只有兩個：企業貸款需求急降，或貸款機構擔心壞帳而減少放貸，反映實體經濟增長仍趨弱。有分析指出，社會融資規模減少，亦反映中國企業債務在未來幾個月的違約風險正在增加。



麥格理經濟學家Larry Hu認為，數據反映信貸需求是主要障礙，在接下來的數個月，信貸需求淡靜的情況料持續，直至內地政府推出新一輪經濟刺激措施。



事實上，反映整體融資成本的10年期中國國債孳息率自2016年11月以來，首次跌穿3厘，意味着銀行對企業放貸的生意轉趨淡靜，令相關「閒置」資金流入債市，以收取利息。



【6、全球無樂土！經濟「殭屍式」橫行】

除了中美狀況，客觀地看，全球確實落入「殭屍經濟」境況，主要經濟體已由2018年的「集體」低增長，轉至今年底可能出現「集體」衰退，當中或許只有中國內地及美國仍能保持「正數」。



●北美：美國

美國今年第2季經濟增長放緩至2.1%，創總統特朗普2017年1月上任以來新低。市場最關注的2年期美債息與10年期周三(14日)終於「倒掛」，往績預示未來1至2年內衰退。



●北美：加拿大

加拿大未公布第2季經濟增長數據，惟首季經濟僅增長0.4%，2018年第4季亦僅增長0.3%，為2015年以來最差的連續兩季經濟增長。



●亞洲：中國內地

中國第2季經濟增長6.2%，為1992年有紀錄以來最低。周三(14日)公布的7月經濟數據全部遜預期，反映第3季經濟增長繼續受挑戰。



●亞洲：南韓

南韓第2季經濟按季增長1.1%，好過首季經濟按季收縮0.4%，暫時避過了衰退，惟主要是政府「大撒幣」救市所致，預計第3季將無以為繼。事實上，該國8月首10天出口按年銳減22.1%，勢連跌9個月，而出口為該國經濟命脈。



●亞洲：日本

日本第2季經濟按季增長0.4%，為連續3季實現經濟增長。不過，該國往績十分差，加上經濟增長並不高，絕對不值得興奮。



●亞洲：新加坡

新加坡第2季經濟按季收縮3.3%，並降全年增長預測，最差是「無增長」。由於次季收縮，只要今季再縮，就符合衰退定義。值得留意的是，新加坡被視為「亞洲盛衰溫度計」，一旦經濟低迷，區內其他地方也不會獨善其身。



●歐洲：英國

英國第2季經濟按季萎縮0.2%，為2012年以來首次出現季度萎縮，並差過市場預期零增長。同樣道理，只要今季再縮，就符合衰退定義。



●歐洲：德國

德國周三(14日)公布，第2季經濟按季收縮0.1%。同樣道理，只要今季再縮，就符合衰退定義。該國作為歐元區最大經濟體，經濟不振反映區內前景黯淡，有分析更形容該國「黃金十年」玩完。更甚的是，歐央行的救市工具已愈來愈少，近乎「技窮」。



●南美：巴西

南美「一哥」巴西央行周一(12日)數據顯示，反映經濟增長的經濟活動指數在第2季收縮0.13%。由於該國今年首季經濟已收縮0.2%，一旦統計局在8月29日公布的第2季經濟數據與央行脗合，就正式宣布陷入經濟衰退。



●南美：阿根廷

目前正陷入政治危機，恐再次引爆全球新興市場風暴。



【7、負利率大勢所趨 樓價恐「殭屍化」】

既然全球經濟恐近「集體」衰退，預示利率只會更低，本周連美國聯儲局前主席格林斯潘也警告，美債「負利率」無法避免，反映實際利率也可能跟隨歐洲及日本「見負」，即如果向銀行借錢買樓，不用支付任何利息之餘，銀行更可能「倒貼」給你！



假設情況不變，你供樓年期20年，20年供完後，供款額竟低於買入價，是否夢寐以求呢？現在真的有銀行這樣做，惟不值得開心。



●丹麥「貼錢」給你買樓

丹麥的Jyske Bank目前真的提供10年期樓按「負利率0.5厘」的優惠，即10年後，供款額會低於樓宇買入價；以芬蘭為基地的Nordea Bank最近亦宣布，為旗下丹麥的客戶提供新一批20年期固定利率貸款，利率由之前的0.5厘下調至「零」。這意味該筆20年期的按揭貸款將不會收取任何利息。



當然，銀行會收取手續費等其他費用，整體上仍有利可圖。



不過，這不是值得興奮的事，供樓之所以「負利率」，反映當地存款利率都是「負」，即你存錢在銀行，沒有息收之餘，銀行還會收取費用。



更殘酷的現實是，供樓不用付息、甚至「銀行派息」，反映買家購買力變相上升，樓價想跌都難！丹麥的大城市，例如哥本哈根、奧胡斯等，樓價在銀行相關「利誘」下升得更多。有當地分析員直言，負利率不但沒有益處，反而造就樓市泡沫。



目前的情況是，一旦連美國也將利率減至零以下，香港又跟隨的話，丹麥例子或就會被複製...



【8、下周關鍵：聯儲局或暗示9月劈息半厘】

利率會否真的朝向「負」？下周有日子必須關注！華爾街著名投資大師、管理資金規模逾3,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd本周表示，聯儲局官員或會在「8月22至24日」、於堪薩斯城(Kansas City)舉行的Jackson Hole年會，暗示9月將利率下調0.5厘，藉此向市場發出明確信號，當局不會允許經濟短期內衰退。



Jackson Hole年會是全球央行盛會，最經典是聯儲局前主席伯南克在年會上明言推出量化寬鬆(QE)！



聯儲局下次議息會議將在9月17至18日舉行。目前利率為2至2.25厘區間。



【9、下周關鍵：中美貿戰恐再有新變化】

利率去向當然取決於中美貿易戰！下周又有一個重要日子要關注！美國商務部在今年5月20日鬆綁華為禁令限制，准許90天臨時「過度期」，這寬限期將在美國時間下周一(8月19日)屆滿。



就此，高盛警告，下周起，中美貿易戰可能進一步惡化，因給予華為與其相關業務夥伴90天的豁免期結束。更甚的是，過去一周，中美貿易爭端明顯已升級至全球經濟衝突。



該行認為，8月19日將是股票投資者的「關鍵日」，預計豁免期結束後，將引發市場額外波動，因美國不太可能進一步延長90天豁免期。當華為在中國以外的銷售受重創，中國有可能報復。



至於中美貿易戰何時完結？該行預計，2020年11月總統大選前也不太可能實現。



【10、異象：美債息「倒掛」 股市3個月內更大鑊？】

最後分享本周金融市場異象！最受市場關注的美國2年期國債孳息率相對10年期終於在周三(14日)「倒掛」，即2年期債息高於10年期，為2007年以來首見，惹起市場對經濟1至2年內陷入衰退的恐慌。



不過，若參考歷史，債息曲線「倒掛」反而是入市時機，因標指平均在發生「倒掛」3個月後升2.5%；6個月後更升4.87%；1年後飆13.48%；兩年後升14.73%；3年後則漲16.41%。(本文附圖一及二)



過去5次，當中只有1978年那次，股市在接下來的3個月大跌10%，之後於6個月跌6.1%。其他往績全部是未來3個月及6個月，也能取得「正回報」。



那麼，今次是跟1978年那次，定還是像過去4次一樣升市呢？答案恐怕今次像1978年！理由在於本周美股走勢。



專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group表示，美股代表標指在周一(12日)下跌1.2%，然後在周二(13日)上升1.5%，之後於周三(14日)大瀉2.9%。這樣的一日跌1%、升1%，然後挫2%的表現，在過去30年，僅發生過19次，若追蹤自1928年以來的數據，預示未來6個月平均要挫2.5%！



或許投資者暫不要忘記，之前有分析警告今年9月股市恐「海嘯式」冧市...



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