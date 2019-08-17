人行改革完善貸款市場報價利率形成機制

中國人民銀行公布，為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，當中包括：



新的LPR由各報價行於每月20日(遇節假日順延)9時前，按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均，向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR，於當日9時30分公布，公眾可在全國銀行間同業拆借中心和人行網站查詢。



與原有的LPR形成機制相比，新的LPR主要有以下變化：

一、報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。原有的LPR多參考貸款基準利率進行報價，市場化程度不高，未能及時反映市場利率變動情況。改革後各報價行在公開市場操作利率的基礎上加點報價，市場化、靈活性特徵將更加明顯。其中，公開市場操作利率主要指中期借貸便利利率，中期借貸便利期限以1年期為主，反映了銀行平均的邊際資金成本，加點幅度則主要取決於各行自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素。



二、在原有的1年期一個期限品種基礎上，增加5年期以上的期限品種，為銀行發放住房​​抵押貸款等長期貸款的利率定價提供參考，也便於未來存量長期浮動利率貸款合同定價基準向LPR轉換的平穩過渡。



三、報價行範圍代表性增強，在原有的10家全國性銀行基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行各2家，擴大到18家。新增加的報價行都是在同類型銀行中貸款市場影響力較大、貸款定價能力較強、服務小微企業效果較好的中小銀行，能夠有效增強LPR的代表性。



四、報價頻率由原來的每日報價改為每月報價一次。這樣可以提高報價行的重視程度，有利於提升LPR的報價質量。8月19日原機制下的LPR停報一天，8月20日將首次發布新的LPR。



人行指出，通過改革完善LPR形成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。前期市場利率整體下行幅度較大，LPR形成機製完善後，將對市場利率的下降予以更多反映。新的LPR市場化程度更高，銀行難以再協同設定貸款利率的隱性下限，打破隱性下限可促使貸款利率下行。監管部門和市場利率定價自律機制將對銀行進行監督，企業可以舉報銀行協同設定貸款利率隱性下限的行為。



此外，明確要求各銀行在新發放的貸款中主要參考LPR定價，並在浮動利率貸款合同中採用LPR作為定價基準。為確保平穩過渡，存量貸款仍按原合同約定執行。人行將把銀行的LPR應用情況及貸款利率競爭行為納入宏觀審慎評估(MPA)，督促各銀行運用LPR定價。



同時，人行還將會同有關部門，綜合採取多種措施，切實降低企業綜合融資成本。促進信貸利率和費用公開透明。嚴格規範金融機構收費，督促中介機構減費讓利。強化正向激勵和考核，加強對有訂單、有信用企業的信貸支持，更好服務實體經濟。加強多部門溝通協調，形成政策合力，多措並舉推動降低企業融資相關環節和其他渠道成本。



內媒報道，西安銀行、台州銀行、上海農村商業銀行、廣東順德農村商業銀行、渣打銀行(中國)、花旗銀行(中國)、微眾銀行及網商銀行為此次報價行擴圍後的最新成員。



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