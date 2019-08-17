映日灣開售：代理料可即日沽清　開放式及一房戶最受捧

億京發展旗下荃灣映日灣周六(17日)進行首輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司客戶出席率達8成以上。客源分布方面，新界區客人佔6成，九龍及香港區客各佔2成。



他指出，8月份大環境轉差下，樓市成交淡靜，映日灣開價有一成折讓，樓價吸引，加上間隔多元化，成功吸引市場搶購，當中有部分買家為新居屋回流客。由於剛需強烈，縱然惡劣環境，新盤亦有承接，料該盤周六公開發售的354伙可即日沽清。若項目繼續以原價加推，相信市場會有承接。



陳續稱，美國減息對樓市屬好消息，但受到中美貿易戰及社會氣氛惡化影響，樓市淡靜。料8月成交量一手約800至1,000宗，如果映日灣本月不作次輪開售，料全月一手成交只約800宗，屬今年單月新低。二手市況方面，樓市辣招下買家以自用為主，業主惜售，議價空間有限，近期市況差，買家期望吸納平盤，料減幅一成亦會有承接。預計本月二手成交約1,500至2,000宗，如全月錄得1,500宗，將創去年12月後新低。下半年樓價陸續整固，料回到年初水平。



另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，以映日灣首1,000號籌客戶計，該行料錄超過8成出席率，年青客比例達7成。買家約7成為用家。按區域劃分，新界區客戶佔近7成，九龍及港島區則佔約3成；開放式戶及一房戶最受追捧。他預期，項目入伙後，實用呎租可達約55元，開放式戶呎租可達60元水平，投資回報率逾3厘。



布認為，中美貿易戰局勢不穩，加上社會事件及新盤開售影響，荃灣區本月僅錄約17宗二手買賣，較7月全月逾70宗顯著放緩。他預料，市場觀望氣氛濃，本月整體二手註冊量錄約2,500至2,600宗，個別減幅較大放盤不乏承接力。至於一手方面，本月料錄約1,100至1,200宗成交，若發展商按計劃推售大型項目，下月一手有望回升至2,000宗水平。



受外圍及本地事件影響，布少明預料第三季樓價調整幅度約3至5%，惟低息環境及供應少等因素續支持樓市，樓價大跌機會微。



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