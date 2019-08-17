全球經貿戰：美國更新關稅清單　部分中國製家具嬰兒用品獲豁免

美國貿易代表辦公室(USTR)周五(16日)公布，在9月1日新一輪加徵10%關稅的中國貨品中，放棄對部分中國製家具、嬰兒用品、網絡數據機及路由器加徵關稅。



USTR公布最新加徵關稅的清單，再有44種入口貨品獲豁免，總值達78億美元(約612億港元)，包括以製造塑膠用的化學化合物、聖經與宗教書籍等。而部分中國製的數據機及路由器在去年曾被加徵25%關稅，但不會包含在下月新一輪加徵的10%關稅。



從關稅清單移除的項目多為家具產品，包括木椅、金屬支架椅及塑膠椅，當中部分先前跟廣泛的家具類別一同被徵收關稅。嬰兒相關家具亦剔除在外，包括嬰兒床、手提式嬰兒床、搖籃、嬰兒車與兒童座椅。



美國總統特朗普今年5月公布對中國進口商品的關稅加至25%後，價值1,140億美元(約8,493億港元)的零售家具行業遭受嚴重衝擊。特朗普周二(13日)表示，決定延後加徵中國製主要電子消費品的關稅，希望把加徵關稅的措施對聖誕購物季節的影響減到最低。



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