食飯傾掂數？　特朗普：Apple將在美國作巨額投資

美國總統特朗普於當地時間周五(16日)在社交網站發文，透露與蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克共進晚餐，並指該公司將在美國投資巨額款項。



外媒報道，特朗普與庫克過去亦曾進行過會面，去年8月在特朗普新澤西州貝德明斯特(Bedminster)的高爾夫球會所飯聚。



根據Apple周四(15日)新聞稿，公司在美國僱用9萬名員工，有望在2023年前在當地創造20,000個新工作崗位。公司於2018年向供應商投入600億美元。



事實上，Apple有很多產品都在中國組裝，該公司一直反對美國向中國進口貨品加徵關稅。雖然美國延後開徵3,000億美元中國商品中智能手機、手提電腦等產品的關稅，即Apple旗下的iPhone及MacBook可暫時免受影響，惟公司未真正甩難。詳情可瀏覽 https://bit.ly/33DG6Rt



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

