冀供應鏈多元化　傳Apple Watch將採用日本OLED屏幕

蘋果公司(Apple Inc.)可能將於9月推出新一代Apple Watch及iPhone產品。有「最強Apple分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤近日預測，日本Japan Display或將成為Apple第五代智能手錶的OLED屏幕供應商。



他估計，初期Japan Display將獲得約15至20%的Apple Watch OLED屏幕訂單比例，而至2021年將擴大至70至80%。



Apple為實現供應鏈的多元化，郭料公司未來將逐步增加南韓LG為iPhone代工生產OLED屏幕的比例，同時新增中國製造商京東方(BOE)作為額外的供應商。



此前，郭曾料Apple Watch將以全新的陶瓷外殼亮相，惟他未有明確提及是否出現在Series 5的型號上。另外，市傳Apple Watch Series 6有望於2020年採用MicroLED屏幕。



雖然Apple Watch Series 5仍未上市，但傳聞不絕，有指其將進一步提升與「健康健身」相關的應用服務與管理功能，包括加入睡眠追蹤的新功能。同時料將內建電量更大的電池，以提升電池續航力。



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