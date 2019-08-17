【深度解構】盤點全球10大「灰天鵝」　隨時拖冧市！

今年政治及經貿風波此起彼落，令環球經濟陰霾滿報，外國傳媒更列出當前10大「灰天鵝事件」，可能為全球帶來極大風險，足以引發環球經濟及金融市場出現8級大地震。



所謂「灰天鵝事件」是指一些可以預見、會造成重大影響的事情，但投資者沒有充分重視，出現機會率較一些不可能發生，但實際發生的「黑天鵝」事件為高。以下就是當前全球最令人憂慮的10隻「灰天鵝」：





1. 英國「硬脫歐」

自英國首相約翰遜上場，英國在10月31日或之前無協議下脫離歐盟(硬脫歐)的機會愈來愈大；德國總理默克爾計劃於下周與約翰遜會面，商討英國脫歐問題，她更指「硬脫歐」不符合任何人的利益，但同時有報道指德國內部已為英國「硬脫歐」做準備。



比利時的調查報告顯示，「硬脫歐」將會令英國流失52.7萬個職位，更可能引發金歐洲金融市場動盪。市場人士估最差的情況下，英鎊將貶至與美元1兌1。





2. 汽車關稅

美國總統特朗普以構成國家安全風險為由，針對歐洲及日本汽車挑起貿易爭端，雖然美國在5月已延遲對兩地汽車關稅措施六個月，但仍未有具體的解決方案。須知道汽車業對歐日的製造業起支拄作用，而全球汽車市場因經濟下行而正步入寒冬，歐日在寬限期完結後如何應對勢將影響全球。





3. 歐美貿戰

除汽車關稅外，歐美存在更廣泛的貿易衝突，並且已迫在眉睫。歐盟在鋼鐵及鋁材方面被美國開徵關稅打撃，並隨即進行報復；歐美亦醞釀互相對對方航天企業、即空中巴士(Airbus)及波音公司(Boeing)實施關稅。



鑑於歐洲經濟一體化程度緊密，加上歐美製造業競爭多於互補，美國與歐盟的貿易緊張關係惡化速度，可能比與中國快得多。





4. 香港修例風波

香港近兩個月因為港府提出修訂《逃犯條例》風波不斷，遊行、示威變成暴力衝擊，至今未有平息的迹象。財政司司長陳茂波表示，近日的社會事件令社會變得繃緊，不同行業都受到衝擊。他指出，如7至9月情況持續，加上外圍經濟已「刮起大風」，香港第三季經濟或出現按季負增長，可能在技術上進入經濟衰退階段。



外媒指，投資者亦擔心，香港作為全球金融中心的地位被動搖，而衝突至今，恒生指數已下調14%。





5. 意大利預算案

儘管歐盟早前已接受意大利修訂過的2019財年預算案，令該國免受制裁，但這個歐洲第三大經濟體的2020年的預算赤字已經確定會增長至GDP的3.5%，遠高於歐盟規定的3%上限，勢將引發該國與歐盟新一輪的爭論。





6. 美伊緊張關係

今年美國和伊朗之間的一系列問題未有解決迹象，而美國司法部周五(16日)發搜捕令，宣布要扣押上月被英國在直布羅陀扣查的伊朗油輪格雷斯一號(Grace 1)，指油輪涉嫌參與非法進入美國金融系統的計劃，以支持伊朗革命衞隊從伊朗非法運載貨物往敍利亞。美伊局勢倘再度升級，不但影響石油運輸，更可能影響全球金融市場。





7. 全球貨幣戰

美國減息、人民幣破七，而南韓、印尼、澳洲、新西蘭、印度、泰國等國家的央行亦相繼減息來將貨幣貶值，全球貨幣戰早已響起戰鼓。國際貨幣基金組織(IMF)前中國區負責人普拉薩德(Eswar Prasad)指，各國應對經濟放緩或貿易爭端時將貨幣貶值，須承受巨大風險，而且問題恐蔓延至全球經濟。





8. 印巴衝突

印度撤回查謨與喀什米爾邦的自治權，引起鄰國巴基斯坦不滿，兩國周四(15日)在喀什米爾的印巴控制線交火，造成5名印軍士兵和3名巴軍士兵死亡，另有2名村民遇難。印度指摘巴國違反停火協議。



喀什米爾有數百名示威者亦與印度警方爆發衝突，其後警方以催淚彈、霰彈槍還擊。





9. 阿根廷政治危機

阿根廷政局問題再一次牽動該國經濟及金融市場，而違約的陰霾更揮之不去。評級機構標普及惠譽齊降阿根廷的評級，惠譽更認為8月11日阿根廷總統初選後的不確定性，加上嚴重收緊融資條件，以及預計宏觀經濟環境惡化，增加該國主權違約或重組的可能性。料該國2019年經濟由先前預測的萎縮1.7%，進一步收縮至2.5%。





10. 日韓交惡

日本7月4日起加強半導體對南韓出口的限制，激化日韓貿易戰，雙方關係降至冰點。成為導火線的二戰勞工賠償問題引來關注，美國早前有意調停未果。風波在近日再度發酵，南韓把日本正式剔出貿易白名單；而南韓民間亦發起抵制日貨運動。



由於兩國在高科技產業上唇齒相依，日本限制高科技材料出口南韓，不但撼動南韓的半導體行業，更波及全球半導體供應鏈，勢令全球科網業都受影響。



此外，日韓原本已因為中國經濟下行，而令兩國企業出現經營壓力，現在兩國交惡勢進一步打擊兩國的商貿。



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