陳鳳珠：港股繼續反覆尋底

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，上周港股繼續反覆尋底，反映投資情緒疲弱。雖然踏入業績高峰期，但估計資金只短線部署績優股，料大市將會繼續呈上落市格局。而內地的7月份經濟數據表現參差，顯示經濟仍面臨考驗，當中7月份工業增加值、固定資產投資及零售銷售數據增速均遜市場預期。



內地7月份的全國規模以上工業增加值按年增加4.8%，首7個月的工業增加值按年亦只升5.8%，增速有所回落。而首7個月的全國固定資產投資按年增加5.7%至34.9萬億元人民幣，亦遜市場預期；7月份社會消費品零售總額按年增長7.6%至3.3萬億元人民幣，首7個月的社會消費品零售總額按年上升8.3%至22.8萬億元人民幣，兩項數據的增速均有所回落。儘管7月份的出口及通脹數據理想，但「三頭馬車」的增速下滑，顯示經濟仍有下行風險。



不過，美國宣布調整早前向3,000億美元的內地貨品加徵關稅計劃，將部分產品如手機、手提電腦、電視遊戲機、玩具等的加稅時間由9月初延至12月中。而基於健康、安全及國家安全等因素，亦會將部分內地貨品從關稅清單中移除。由於9月份開始普遍為手機、手提電腦等科技產品新型號推出的旺季，估計美國為減輕企業壓力而將相關產品關稅延遲，且美國已表明今次行動主要於聖誔節前減輕對節日購物的影響。由此反映美國對內地貨品加徵關稅最終只會削減美國企業的競爭力及削弱當地的消費情況。



近日美國國庫債券孳息持續下滑，其中10年期國債孳息回落至1.6厘以下，而美國聯儲局前主席表示沒有辦法可以阻止美國國債孳息跌至負利率，而「零」這個數字並沒有任何意義。美國國債孳息下跌及倒掛，一方面反映資金持續購入長債，投資者或對經濟前景看法悲觀，二則反映美國長期通脹或處於低水平。因此，估計聯儲局今年尚有減息機會，倘若經濟發展、就業市場、通脹壓力出現下滑迹象，當局或會於今年展開減息周期。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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