曜熊理財：金融危機　貨幣基金為上

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，投資者對美國經濟前景較為悲觀，因擔憂全球經濟增長放緩，美國30年期國債孳息率在亞洲市場周四(15日)早盤首次跌破2厘，這是美國2年期和10年期國債孳息率自2007年以來首次出現倒掛。



美債期限利差倒掛，通常反映市場對美國經濟前景的擔憂，但期限利差是市場預期的結果，並非引發經濟衰退的原因。本次美債孳息率倒掛，除基本面因素外，很大程度上受貿易摩擦升級影響。



投資者對於未來市場趨勢已轉向不樂觀，戰略上保持現金為上心態。中國經濟向下機會加大，貨幣基金再次成為避險之用，以保持流動性維持寬裕，風險偏好最差的時候仍未過去，貨幣基金仍是短期最好的選擇。



長期的布局，從產業鏈邏輯來看，通訊尤其是5G產業鏈景氣最具確定性，其最終會拉動電子和電腦業的景氣。上一輪科技股行情中通訊領漲，結合自身行業邏輯，未來電子多個子行業景氣回升的趨勢逐漸清晰。



美債孳息率倒掛並不意味着經濟衰退會馬上出現，通常需要數月甚至數年的時間才會到來。然而，國債孳息率曲線倒掛的局面預期會在更多經濟體出現，與近期全球債市孳息率持續下行看齊，成為全球經濟增長放緩、金融市場謹慎情緒升溫的反映。

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